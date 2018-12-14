Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото королевской семьи

Кенсингтонский дворец обнародовал несколько фотоснимков членом британской королевской семьи, которые будут размещены на традиционных рождественских открытках. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщается на официальном сайте королевской семьи.

На одном из фото запечатлены сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз cо второй супругой Камиллой Паркер Боулз. Снимок был сделан еще летом в их резиденции Кларенс-хаус.

На второй фотографии изображена семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На снимке есть дети пары, в том числе принц Луи, появившийся на свет в апреле.

На третьем фото запечатлен один из моментов свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. На снимке пара смотрит на фейерверк, который запустили во время приема в Фрогмор-хаус.

Рождественские открытки с фотографиями членов британской королевской семьи обычно рассылают подданным, в первую очередь, премьер-министру и другим чиновникам.

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Источник: korrespondent.net