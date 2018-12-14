Четвертой жертвой стрельбы в Страсбурге стал итальянский журналист

Четвертой жертвой стрельбы во французском Страсбурге стал 28-летний журналист из Италии Антонио Мегалицци. Об этом в пятницу, 14 декабря, в соцсети Facebook сообщила сеть европейских радиостанций EuroPhonica, на которую он работал.

"Вынуждены подтвердить, что наш коллега Антонио покинул нас", - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что количество погибших во время теракта в Страсбурге увеличилось до четырех.

Напомним, 11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Сотрудники полиции Франции застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.

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Источник: korrespondent.net