Лента RSS
Подписаться на ленту
15 декабря 2018, суббота, 01:12
-2°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
14. 12. 2018

Четвертой жертвой стрельбы в Страсбурге стал итальянский журналист

Четвертой жертвой стрельбы во французском Страсбурге стал 28-летний журналист из Италии Антонио Мегалицци. Об этом в пятницу, 14 декабря, в соцсети Facebook сообщила сеть европейских радиостанций EuroPhonica, на которую он работал. 

"Вынуждены подтвердить, что наш коллега Антонио покинул нас", - говорится в посте. 

Ранее сообщалось, что количество погибших во время теракта в Страсбурге увеличилось до четырех.

Напомним, 11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Сотрудники полиции Франции застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.