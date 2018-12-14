Лента RSS
Подписаться на ленту
15 декабря 2018, суббота, 01:12
-2°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
14. 12. 2018

В Facebook сообщили об утечке фото около семи миллионов пользователей

Руководство компании Facebook признало, что личные фотографии 6,8 миллионов пользователей, которые ранее были скрыты в настройках конфиденциальности или неопубликованы, могут попасть в руки третьих лиц. Об этом сообщается в блоге технического директора Тома Бара, опубликованном в пятницу, 14 декабря.

Как оказалось, утечку фотографий вызвала ошибка в социальной сети ARI. Именно поэтому снимки стали доступны для внешних разработчиков.

Компания считает, что доступ к фото может получить до 1,5 тысяч приложений от 876 программистов, но убеждает, что все уже отремонтировано.

"Мы исправили эту ошибку, но благодаря ей некоторые сторонние приложения могли получить доступ к расширенной коллекции фотографий в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года", - написал Бару.

Ранее сотрудники Google обнаружили и устранили ошибку, из-за которой сторонние разработчики могли получить доступ к некоторым личным данным пользователей. 

Утечка данных: в Европе начали проверку Facebook

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.