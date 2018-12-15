Лента RSS
Подписаться на ленту
15 декабря 2018, суббота, 02:53
-2°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
15. 12. 2018

Названо самое счастливое место на планете


Сотрудники Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года, сообщается на официальном сайте социальной сети.
 
Самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио. Больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда.
 
Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах. 
 
Самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.
 
Напомним, ранее была названа самая счастливая страна на планете. Также сообщалось, что в Украине резко повысился уровень счастья населения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.