Трамп назначил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома



Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома станет Мик Малвейни, который сейчас занимает должность директора административно-бюджетного управления Белого дома. Об этом американский лидер написал в Twitter.



"Я рад объявить, что Мик Малвейни будет назначен исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома вместо генерала Джона Келли, который отлично служил нашей стране. Мик проделал выдающуюся работу в администрации", – заявил Трамп.



Американский президент назвал Келли большим патриотом и отметил, что хочет лично поблагодарить его за службу.



Глава аппарата осуществляет координацию работы чиновников Белого дома с министерствами и ведомствами. Он занимается также подбором сотрудников, документооборотом и отвечает за рабочее расписание президента.



Напомним, 8 декабря Трамп сообщил, что действующий глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца года. В качестве кандидата на должность главы аппарата Белого дома Трамп рассматривал своего зятя Джареда Кушнера.

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Источник: korrespondent.net