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15. 12. 2018

Желтые жилеты готовят новые протесты во Франции


Протестующие во Франции, так называемые желтые жилеты анонсировали новую волну массовых акций в субботу, 15 декабря, передает RFI.

Через неделю после объявления уступок со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, желтые жилеты решили объявить уже пятую волну протестов.

"Это именно тот момент, когда мы не должны сдаваться. Мы должны продолжать. Объявления Макрона недостаточны", – сказал один из инициаторов движения желтых жилетов Эрик Друэ.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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Источник: korrespondent.net

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