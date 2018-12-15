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15. 12. 2018

После пьяных свиристелей жителей Москвы просят не трогать спящих ежей


Экологи просят жителей российской столицы бережнее относиться к ежам – не будить и не приносить животных домой. Ежики впадают в спячку и от преждевременного выхода из нее могут погибнуть, пишут российские СМИ.
 
Методист первой категории Мосприроды Анна Сорокина призвала владельцев собак держать своих питомцев на поводке, чтобы они не разбудили ежей.
 
"Он (ежик – ред.) проснется, испугается и не сможет сразу уснуть, а так как зимой еды нет, то он может и погибнуть", – отметила эколог.
 
Кроме того, москвичей просят не забирать лесных животных домой – это может стать для ежей дополнительным стрессом и обозлит их. Также специалист опровергла миф о пристрастии ежей к молоку и посоветовала угощать их мясом, так как ежи являются хищниками.

В Шотландии спасли ежика, раздувшегося как шар
 
Напомним, ранее Москву наводнили пьяные свиристели – птицы устраивали драки и лежали хмельные прямо под деревьями. 

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Источник: korrespondent.net

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