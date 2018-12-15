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15. 12. 2018

Копы из Солсбери описали одеревеневшего Скрипаля


Британские полицейские, которые оказывали первую помощь российскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, рассказали о подробностях того дня, когда россияне были найдены на скамейке у торгового центра в английском Солсбери. Интервью с Алексом Коллинсом и Трейси Холлоуэй опубликовала 14 декабря газета The Guardian.

По словам полицейских, 4 марта в полицию поступило сообщение о пожилом мужчине и молодой женщине, которым стало плохо в общественном месте. После поступления информации, наряд полиции всего за две минуты прибыл на место из участка, и состояние людей, которым требовалась помощь, сразу показалось им странным.

"Женщина лежала на боку на земле, а прохожий, который оказался врачом, оказывал ей помощь, обеспечивая доступ воздуха в легкие. Я считаю, что если бы он этого не делал, она бы умерла", –рассказала Холлоуэй.

Сам Скрипаль, по ее словам, мог дышать нормально, но сидел на скамейке в ступоре, уставившись в пространство, и ни на что не реагировал. Кроме того, он не мог изменить позу, и так и оставался в сидячем положении, когда позже полицейские помогали медикам погрузить его на носилки.

Напомним, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Великобритания уверена в причастности России к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net

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