Лента RSS
Подписаться на ленту
15 декабря 2018, суббота, 06:19
-2°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
15. 12. 2018

Африканцы обвинили Ганди в расизме и снесли его памятник


На территории университета Ганы в Аккре снесли статую лидера индийского национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди, сообщает The Guardian.

Африканцы обвиняли Ганди в расистских высказываниях в отношении чернокожих и убеждении, что индийцы выше их по статусу.

"Это большая победа для ганцев, потому что эта статуя постоянно напоминала нам о нашей никчемности", – заявил один из студентов вуза после сноса памятника.

Amazon изъял из продажи шлепанцы с Махатмой Ганди

Напомним, в 2010 году прах Махатмы Ганди развеяли над океаном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.