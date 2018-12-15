Африканцы обвинили Ганди в расизме и снесли его памятник



На территории университета Ганы в Аккре снесли статую лидера индийского национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди, сообщает The Guardian.

Африканцы обвиняли Ганди в расистских высказываниях в отношении чернокожих и убеждении, что индийцы выше их по статусу.

"Это большая победа для ганцев, потому что эта статуя постоянно напоминала нам о нашей никчемности", – заявил один из студентов вуза после сноса памятника.



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Напомним, в 2010 году прах Махатмы Ганди развеяли над океаном.

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Источник: korrespondent.net