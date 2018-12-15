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15. 12. 2018

Лукашенко: Война с памятниками – полный идиотизм


Война с памятниками в соседних странах – это "полный идиотизм". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 14 декабря, сообщает БЕЛТА.

"Когда я вижу отбойные молотки, когда они голову отрывают какому-то нашему полководцу – это полный идиотизм", – заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в Беларуси сохранили и оберегают все мемориалы, установленные в знак памяти о Великой Отечественной войне.

"Это должна быть международной тенденцией – относиться хорошо к памятникам, к погибшим", – сказал президент Беларуси.

Напомним, 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, среди которых "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

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На сегодняшний день в Украине в рамках декоммунизации повалили почти все памятники Ленину.

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Источник: korrespondent.net

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