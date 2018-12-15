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15. 12. 2018

Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской елки


В шотландском городе Керколди мужчина погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией, сообщает The Guardian.
 
Мужчину возрастом около 50 лет обнаружили выходившие из ночного клуба посетители.
По словам директора ночного клуба, мужчина забрался на верхушку четырехметровой ели, откуда упал на газон. Пострадавший позднее скончался в больнице.
 
В полиции заявили, что смерть мужчины не выглядит подозрительной, обстоятельства инцидента уточняются.

В Одесской области с главной елки похитили гирлянду
 
Напомним, в Киеве на Софийской площади установили 27-метровую новогоднюю елку. Торжественная церемония зажжения огней на елке запланирована на 19 декабря.

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Источник: korrespondent.net

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