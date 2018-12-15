Лента RSS
Подписаться на ленту
15 декабря 2018, суббота, 08:02
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
15. 12. 2018

Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США


Хакеры из Китая за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков Военно-морских сил США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. 
 
Хакеров интересовали данные о передовых военных технологиях, местонахождении кораблей и информация по установленным на них ракетам.
 
Отмечается, что атакам подвергались даже небольшие компании, связанные с ВМС США. Так, например, в июне хакеры получили доступ к секретной информации по сверхзвуковой противокорабельной ракете для американских подводных лодок.
 
Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило семерых россиян в попытках кибервзломов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.