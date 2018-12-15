Суд в США отменил реформу здравоохранения Обамы

Белый дом и министерство здравоохранения пока не прокомментировали ситуацию.

Только 18 процентов заявили, что реформа положительно сказалась на их семьях. 29 процентов сказали, что закон и вовсе им навредил.

Опрос общественного мнения, проведенный центром Gallup в сентябре 2016 года, свидетельствует, что 51 процент американцев не поддерживали закон Обамы.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы. Указ об отмене Obamacare стал его первым решением на посту главы государства.

В мае указ Трампа поддержала Палата представителей Конгресса США. За проголосовали 217 депутатов − всего на один голос больше минимального числа, которое требовалось для прохождения законопроекта.