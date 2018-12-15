Полиция Парижа начала задержания протестующих

В Париже перед акциями протестов "желтых жилетов" в субботу, 15 декабря, начались задержания телеканал BFMTV.

Сообщается, что протестующие начали собираться около Триумфальной арки. Несколько сотен участников акции идут маршем к Елисейским полям, направляясь в центр города, и поют Марсельезу.

На телеканале подчеркнули, что в данный момент ситуация в городе спокойная.

Полиция сегодня перекрыла доступ ко всем правительственным зданиям. Силы безопасности развернуты на вокзалах и автостанциях. Правоохранители также заявили, что уже задержали 25 участников акций.

Протестующие также начали блокировать основные автомагистрали страны, утром сообщалось о значительных осложнениях движения.

Как сообщалось, из-за протестов во Франции мобилизовали почти 70 тысяч силовиков.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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Источник: korrespondent.net