Самолет США пролетел над закрытым районом возле Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon осуществил разведывательный полет над закрытым морским районом в Средиземноморье вблизи Сирии, где корабли ВМФ РФ должны были проводить учения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов в субботу, 15 декабря.

По их сведения, американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Несмотря на международное предупреждение о закрытии района для полетов самолетов, P-8A Poseidon в течение около часа курсировал вдоль побережья Сирии и расположенных там авиабазы ВКС РФ Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского ВМФ в порту Тартус.

Полет американского морского разведчика осуществлялся на расстоянии около 30 км от берегов Сирии, то есть практически у ее морских границ.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, в субботу непосредственно прилегающий к морским границам Сирии участок Средиземного моря был официально закрыт в связи с проведением там учений ВМФ России в регионе.

Напомним, 2 декабря беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку в Черном море. Летательные аппараты курсировали вдоль аннексированного Россией Крыма, Керченского пролива и Кубани на расстоянии 34–35 км от границ РФ.

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Источник: korrespondent.net