Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2018, воскресенье, 04:32
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
16. 12. 2018

Умер юморист из Кривого зеркала

Российский юморист Евгений Петросян в своем Instagram сообщил, что в столице Узбекистана скончался Обид Асомов, участник телепередачи Кривое зеркало. Сам Петросян находится на гастролях в Германии и приехать в Ташкент не может.

Асомов умер от болезни сердца, ему было 55 лет. Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи. Но все оказалось безуспешно.

Петросян отметил, что с Асомовым он выступал пару недель назад на гастролях в столице Узбекистана, и ничего не предвещало беды. Поэтому артист так переживает из-за случившегося, ведь Асомов был его давним товарищем и другом.

 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечная память Обиду Асомову 🙏🏻 Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю. #обидасомов

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Актера часто называли узбекским Райкиным.

Ранее актриса Сондра Локк, которая прославилась благодаря ролям в фильмах Клинта Иствуда, скончалась в Лос-Анджелесе. 

Умерла трехкратная лауреатка Grammy Нэнси Уилсон

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.