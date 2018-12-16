Умер юморист из Кривого зеркала

Российский юморист Евгений Петросян в своем Instagram сообщил, что в столице Узбекистана скончался Обид Асомов, участник телепередачи Кривое зеркало. Сам Петросян находится на гастролях в Германии и приехать в Ташкент не может.

Асомов умер от болезни сердца, ему было 55 лет. Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи. Но все оказалось безуспешно.

Петросян отметил, что с Асомовым он выступал пару недель назад на гастролях в столице Узбекистана, и ничего не предвещало беды. Поэтому артист так переживает из-за случившегося, ведь Асомов был его давним товарищем и другом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вечная память Обиду Асомову 🙏🏻 Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю. #обидасомов Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 14 Дек 2018 в 2:14 PST

Актера часто называли узбекским Райкиным.

Ранее актриса Сондра Локк, которая прославилась благодаря ролям в фильмах Клинта Иствуда, скончалась в Лос-Анджелесе.

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Источник: korrespondent.net