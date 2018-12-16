В России нашли квартиру из 58 комнат

В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире. Об этом в своем Facebook написал один из риелторов, работающих на петербургском рынке недвижимости.

"Кто поставил себе целью увидеть все в этой жизни - взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риелторам", - пишет агент по недвижимости.

Как уточняет риелтор в комментариях к посту, 58-комнатное жилье - бывшее общежитие, которое после приватизации стало квартирой в долевой собственности. Планировка квартиры соответствует нормам для такого типа жилья: в ней одна 50-метровая кухня на всех жильцов, а санузлы запроектированы из расчета один на четыре комнаты.

На продажу выставлены две комнаты из 58, их совокупная площадь составляет 40 квадратных метров. Недвижимость оценена владельцем доли в 3 миллиона рублей (чуть более миллиона гривен).

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Источник: korrespondent.net