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16. 12. 2018

В Будапеште возобновились антиправительственные протесты

В Будапеште несколько тысяч людей вышли к парламенту Венгрии, высказывая свое несогласие с новым законодательством о труде и политикой правительства в целом. Об этом сообщает DW.

Некоторые из протестующих бросали в полицейских дымовые шашки, бутылки и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Вместе с тем издание отмечает, что этот протест был более мирным, чем предыдущие.

Акции протеста начались в Будапеште 12 декабря, когда парламент принял закон, который увеличивает количество допустимых сверхурочных часов с 250 до 400 в год. Профсоюзы назвали этот документ "законом о рабстве".

Протестующие также выражают несогласие с политикой правительства премьера Виктора Орбана, в частности относительно закона о высших учебных заведениях, из-за которого из страны ушел Центральноевропейский университет, который основал и финансировал американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос.

Напомним, подобный протест прошел 9 декабря после принятых парламентом изменений в Трудовой кодекс, включая увеличение максимального лимита для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов. А до этого в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией прошли акции "желтых жилетов". 

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В Будапеште против протестующих применили газ

Источник: korrespondent.net

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