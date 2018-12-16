США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, по выполнению Парижского соглашения. Об этом говорится в распространенном в субботу, 15 декабря, заявлении пресс-службы Госдепартамента по итогам Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в городе Катовице.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "позиция [вашингтонской] администрации остается неизменной" - "США намерены выйти из Парижского соглашения при отсутствии условий, более благоприятных для американского народа".

"Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств. Мы будем сотрудничать со многими нашими странами-партнерами в области инноваций и развертывания широкого спектра технологий, способствующих экономическому росту, повышению энергетической безопасности и защите окружающей среды", - отметили в Госдепартаменте.

США "принимают к сведению итоги переговоров и высоко оценивают напряженную работу участников переговоров", отмечается в документе.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия к 2100 году.

Напомним, ранее Трамп написал в Twitter, что причиной протестов во Франции, возможно, послужило Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата, исполнение которого, как утверждает президент США, привело к росту налогов.

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Источник: korrespondent.net