США поддержали резолюцию Европарламента по Украине

В Соединенных Штатах приветствуют резолюцию Европарламента, которая признает строительство газопровода Северный поток-2 политическим проектом, а также решение глав государств и правительств Евросоюза продлить на полгода секторальные экономические санкции против России. Об этом в субботу, 15 декабря, заявил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

"Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода Северный поток-2 как политический проект. Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом", - говорится в заявлении.

США также приветствуют решение ЕС о продлении экономических санкций против России.

"Мы поддерживаем позицию ЕС о том, что нападение России на украинские суда в Черном море 25 ноября является нарушением международного права, и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки тем районам Украины, на которые негативно повлияла агрессия России в Азовском море", - заявили в Госдепе.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за ее действия и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы представить единый фронт против агрессии Кремля", - резюмировал Палладино.

Как сообщалось, 12 декабря евродепутаты приняли резолюцию, в которой призвали прекратить реализацию проекта Северный поток-2.

В свою очередь, в МИД РФ резолюцию Европы по Северному потоку-2 назвали "безумием".

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Источник: korrespondent.net