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16. 12. 2018

В Португалии разбился вертолет медиков

Четыре человека погибли в результате крушения медицинского вертолета Agusta A109S, которое произошло в ночь на воскреенье, 16 декабря, в Португалии, сообщает пресс-служба института неотложной помощи Португалии.

Спасатели обнаружили обломки вертолета и тела четырех человек, находившихся на борту в момент аварии.

"Пропавший вертолет был обнаружен примерно в 01:30. Воздушное средство нашли в Серра де Пиаш (муниципалитет Валонгу), четыре человека погибли. Национальный институт выражает свои искренние соболезнования семья погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крушение произошло при неблагоприятных погодных условиях. Точные причины катастрофы пока не известны.

Вертолет доставлял 76-летнюю женщину с приступом сердечного заболевания в одну из больниц Порту и пропал на обратном пути, когда возвращался на базу в округе Браганса. На борту находились два пилота, а также врач и медсестра.

Cмотрите фотогалерею: В Португалии разбился вертолет медиков

Как сообщалось, в Чехии в конце ноября разбился военный вертолет. Однако, в инциденте никто не пострадал.

Напомним, 15 декабря истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов в Житомирской области. Погиб пилот.

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Источник: korrespondent.net

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