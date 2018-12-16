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16. 12. 2018

В Сербии прошли многотысячные протесты против президента Вучича

В Белграде прошли массовые демонстрации против президента Александара Вучича и его правительства. В субботу, 15 декабря, на улицы вышли тысячи сербов, сообщает AP.

Протестующие прошли шествием по центру Белграда. Отдельные участники акции были одеты в желтые жилеты, которые стали символом сопротивления протестующих во Франции.

Митингующие остановились около здания президента, призывая Вучича уйти в отставку.

Противники Вучича обвиняют его в создании атмосферы запугивания и страха, проводимой популистской правящей коалицией президента.

Вучич - бывший крайний националист, который сейчас говорит о желании реформ в Сербии и ее вступления в ЕС. Однако критики утверждают, что Вучич ограничил свободу демократии и СМИ в Сербии.

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Напомним, в минувшие выходные в Сербии также прошли антиправительственные протесты.

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Источник: korrespondent.net

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