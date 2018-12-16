В Швейцарии автобус врезался в ограждение: есть погибшие и раненые

В Швейцарии в воскресенье, 16 декабря, пассажирский автобус врезался в ограждение. В результате один человек погиб и более 40 пострадали, сообщает 20 Minuten.
Отмечается, что, дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех утра на автомагистрали в кантоне Цюрих.
По данным полиции, автобус направлялся из Генуи в Дюссельдорф. В какой-то момент водитель потерял управление транспортным средством и врезался в ограждение.
"В результате аварии один человек получил смертельные ранения, трое - серьезные ранения, а еще 41 человек - травмы легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
При этом точное число пассажиров, которые находились в автобусе на момент ДТП, не сообщается.
Полицейские продолжают устанавливать причины аварии, на месте инцидента вместе с ними работают спасатели.
Напомним, минувшей ночью во Львовеской области пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo. Четыре человека погибли.
А минувшим вечером под Киевом фура протаранила шесть авто.
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Источник: korrespondent.net
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