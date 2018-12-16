На борьбу с глобальным потеплением ежегодно будут тратить $100 миллиардов

В Польше вечером в субботу, 16 декабря, приняли декларацию 24 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 24). Декларация получила название Катовицкий пакт, по названию города – Катовице, где проходила конференция, сообщает Укринформ.

Отмечается, что документ является так называемой дорожной картой выполнения Парижского климатического соглашения 2015 года.

Подписанты Катовицкого пакта согласились с последним рапортом межгосударственной группы по изменению климата относительно недостаточных действий на планете по противодействию глобальному потеплению.

В нем подчеркивается, что нужно не допустить роста глобальной средней температуры на планете более чем на 1,5°C относительно показателей до начала промышленной революции, когда человечество начало сжигать огромное количество ископаемого топлива, что привело к изменению климата.

В документе подчеркнута необходимость незамедлительных действий по ограничению последствий глобального потепления, отмечается необходимость усиления работы в этом направлении после 2020 года и мобилизации с этой целью ежегодно свыше 100 млрд долларов.

Определенные замечания к конечному документу имели Бразилия, Индия и Турция. Однако удалось убедить делегации этих стран не блокировать подписание конечной декларации.

Во время обсуждений и встреч на COP24 в польском Катовице, которые продолжались до 15 декабря, делегаты из почти 200 стран имели наработать так называемую Книгу правил по имплементации Парижского климатического соглашения.

Ранее сообщалось, что Земля может нагреться до уровня трех миллионов лет назад.

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Источник: korrespondent.net