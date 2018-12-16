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16. 12. 2018

В Грузии прошла инаугурации Саломе Зурабишвили

В Грузии в воскресенье, 16 декабря, состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает Грузия Онлайн.

Отмечается, что церемония состоялась в крепости Батонис цихе в городе Телави. На церемонии присутствовали 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.

"Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества", – произнесла Зурабишвили слова клятвы, положив правую руку на конституцию.

После принесения клятвы прозвучал гимн Грузии и было произведено семь артиллерийских залпов.

Пост президента Саломе Зурабишвили будет занимать следующие шесть лет.

Напомним, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии Грузинская мечта, и Григол Вашадзе – оппозиционер от объединения Сила в Единстве, в которую входит Единое национальное движение экс-президента Михаила Саакашвили. 

Саакашвили проиграл. Итоги выборов в Грузии

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Источник: korrespondent.net

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