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16. 12. 2018

В Брюсселе протестуют против миграционного пакта ООН

 
Перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе проходит протест против миграционного пакта ООН, протестующие вступили в столкновения с полицией, сообщает телерадиокомпания RTBF.
 
В акции протеста, по данным полиции, приняли участие 5500 человек, которые прошли шествием от центрального вокзала до европейского квартала, выкрикивая лозунги вроде "Наш народ прежде всего", "Брюссельские левые крысы!", "Нет джихаду в нашей стране!".
 
Столкновения между полицией и протестующими вспыхнули, когда участники акции попытались  проникнуть в здания евроинституций. Митингующие начали сносить ограждения возле здания Еврокомиссии и забрасывать камнями и петардами полицейских.

#Marrakech Les affrontements entre manifestants flamands et la police montent en intensité. L’arroseuse entre en action. @lesoir pic.twitter.com/LIfJu2KkD9

— Frédéric Delepierre (@fred_delepierre) 16 декабря 2018 г.
 
В ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.
 
Шествие против миграционного акта ООН, подписанного в декабре в Мараккеше, организовали несколько ультраправых организаций Бельгии.
 
Напомним, что Украина отложила подписание миграционного пакта ООН до более благоприятных условий.
 
Ранее США, Польша, Венгрия, Болгария, Венгрия, Чехия и Австрия, которая сейчас председательствует в ЕС, и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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