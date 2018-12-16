В Брюсселе протестуют против миграционного пакта ООН

Столкновения между полицией и протестующими вспыхнули, когда участники акции попытались проникнуть в здания евроинституций. Митингующие начали сносить ограждения возле здания Еврокомиссии и забрасывать камнями и петардами полицейских.

В ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Шествие против миграционного акта ООН, подписанного в декабре в Мараккеше, организовали несколько ультраправых организаций Бельгии.

Напомним, что Украина отложила подписание миграционного пакта ООН до более благоприятных условий.

Ранее США, Польша, Венгрия, Болгария, Венгрия, Чехия и Австрия, которая сейчас председательствует в ЕС, и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.