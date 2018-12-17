Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2018, понедельник, 02:45
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
17. 12. 2018

Два канадца выиграли в лотерею 12 миллионов долларов


В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи 6 из 49 общей суммой 16 миллионов канадских долларов (12 миллионов долларов США). Победили сразу два человека, сообщают местные СМИ.
 
Один билет был продан в провинции Онтарио, а второй – в одном из центральных регионов страны.
 
"Утешительный приз" в размере 1 млн канадских долларов (750 тысяч долларов США) достался жителю провинции Онтарио. 
 
Согласно правилам национальных лотерей, получить деньги можно только после предъявления организаторам выигрышного квитка. При этом победитель дает согласие на оглашение его имени.
 
Напомним, ранее канадец выиграл в лотерею более семи миллионов долларов, а американец сорвал рекордный выигрыш в лотерею 1,6 миллиарда долларов. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.