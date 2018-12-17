Два канадца выиграли в лотерею 12 миллионов долларов



В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи 6 из 49 общей суммой 16 миллионов канадских долларов (12 миллионов долларов США). Победили сразу два человека, сообщают местные СМИ.



Один билет был продан в провинции Онтарио, а второй – в одном из центральных регионов страны.



"Утешительный приз" в размере 1 млн канадских долларов (750 тысяч долларов США) достался жителю провинции Онтарио.



Согласно правилам национальных лотерей, получить деньги можно только после предъявления организаторам выигрышного квитка. При этом победитель дает согласие на оглашение его имени.



Напомним, ранее канадец выиграл в лотерею более семи миллионов долларов, а американец сорвал рекордный выигрыш в лотерею 1,6 миллиарда долларов.

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Источник: korrespondent.net