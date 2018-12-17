Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2018, понедельник, 02:45
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
17. 12. 2018

Протесты желтых жилетов во Франции: названы убытки


Убытки из-за действий активистов движения желтых жилетов обойдутся бюджету Франции в 10 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью газете Echos.

По его словам, в эту сумму входят убытки из-за действий желтых жилетов и ряд уступок им.

"Анонсированные президентом Эммануэлем Макроном меры обойдутся в 10 млрд евро. Мы предпринимаем ряд мер в отношении предприятий и расходов порядка 4 млрд евро", – сказал Филипп.

Премьер отметил, что эти меры должны позволить сдержать дефицит бюджета Франции в 2019 году на уровне 3,2%.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.