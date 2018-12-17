Протесты желтых жилетов во Франции: названы убытки



Убытки из-за действий активистов движения желтых жилетов обойдутся бюджету Франции в 10 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью газете Echos.

По его словам, в эту сумму входят убытки из-за действий желтых жилетов и ряд уступок им.

"Анонсированные президентом Эммануэлем Макроном меры обойдутся в 10 млрд евро. Мы предпринимаем ряд мер в отношении предприятий и расходов порядка 4 млрд евро", – сказал Филипп.

Премьер отметил, что эти меры должны позволить сдержать дефицит бюджета Франции в 2019 году на уровне 3,2%.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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Источник: korrespondent.net