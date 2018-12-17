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17. 12. 2018

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от Рождества с Уильямом и Кейт

 
Британский принц Гарри и его беременная жена Меган Маркл отказались останавливаться во время традиционных рождественских каникул в загородном доме в графстве Норфолк, куда приедут принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевской семье.
 
Герцоги Сассекские намерены провести каникулы в резиденции королевы Елизаветы II, Сандрингем, которая расположена всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт. 
 
По мнению королевского источника, в Сандрингеме не "так много места, поэтому их выбор Гарри и Меган Меган довольно удивителен". Он также предположил, что герцоги просто хотят собственное пространство и предпочитают проводить время отдельно от семьи старшего брата. 
 
В прошлом году на рождественские праздники Меган Маркл и принц Гарри гостили у Уильяма и Кейт Миддлтон и, по их словам, "фантастически провели время".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка. Неделю назад беременная Меган Маркл посетила Fashion Awards.

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Источник: korrespondent.net

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