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17. 12. 2018

В США подготовили новый отчет по делу России


Новый отчет о возможном российском вмешательстве в американские президентские выборы подготовлен для комитета Сената США по разведке, сообщает The Washington Post.

По данным издания, результаты этого документа основаны на "самом развернутом анализе" миллионов публикаций в социальных сетях. В отчете утверждается, что Россия "использовала все основные социальные медиа-платформы для содействия избранию Дональда Трампа президентом США".

При этом российская кампания также якобы занималась поддержкой Трамп после его победы.

Напомним, ранее адвокаты президента Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года

Сенат, палата представителей и спецпрокурор уже около двух лет ведут расследование, касающееся "российского дела". Москва и сам Трамп отвергают эти обвинения.

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Источник: korrespondent.net

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