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17. 12. 2018

В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами

 
Драка между поляками и украинцами произошла вечером 15 декабря в Варшаве,  сообщает Warszawawpigulce.pl.
 
"Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями", – говорится в сообщении.
 
Конфликтующие разошлись прежде, чем кто-то успел вызвать полицию. На месте осталось много битого стекла, которое смогут убрать только утром. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее в Польше завели дело из-за наклейки с трезубцем на авто украинца.

Автомобиль сбил насмерть украинку в Польше – СМИ

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Источник: korrespondent.net

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