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17. 12. 2018

В Германии заявили, что не намерены отказываться от Северного потока-2

Строительство газопровода Северный поток-2 возможно, если при этом будут сохраняться "ключевые интересы Украины". Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, сообщает в воскресенье, 16 декабря, Deutsche Welle.

К "ключевым интересам Украины" министр отнес сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Также Альтмайер подчеркнул, что не намерен уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза отказаться от строительства Северного потока-2 из-за захвата украинских кораблей в Керченскомпроливе.

Вместе с тем, Альтмайер заявил, что агрессивные действия России с нападением на украинские корабли является "большой ошибкой", которая "не улучшила позицию РФ в иных вопросах".

Как сообщалось, накануне США призвали Германию отказаться от Северного потока-2.  Представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты призывают Германию отказаться от строительства газопровода Северный поток-2 и прислушаться к опасениям соседей, "безопасность которых будет подорвана" этим трубопроводом.

Как сообщалось, 12 декабря евродепутаты приняли резолюцию, в которой призвали прекратить реализацию проекта Северный поток-2.

В свою очередь, в МИД РФ резолюцию Европы по Северному потоку-2 назвали "безумием".

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Источник: korrespondent.net

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