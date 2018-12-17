Убийство Хашукджи: Саудовская Аравия отвергает обвинения США

В Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии заявили, что не принимают обвинения США в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Reuters со сылкой на пресс-службу МИД.

"Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, выраженную недавно сенатом Соединенных Штатов, которая была основана на необоснованных утверждениях и содержала вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональную и международную роль", - говорится в сообщении.

В Саудовской Аравии подчеркнули, что убийство Хашукджи является "прискорбным преступлением" и не отражает политику королевства.

Это заявление связано с тем, что Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, которая возлагает ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана аль Сауда.

Ранее спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и не вернулся.

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Источник: korrespondent.net