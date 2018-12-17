СМИ: правительство США на грани прекращения работы

В Белом доме начали проводить заблаговременную подготовку к возможной остановке работы правительства, которая грозит в случае, если не будет достигнуто соглашение относительно стены на границе с Мексикой. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что правительство может прекратить работу уже 22 декабря, если президент Трамп и Республиканская партия не смогут договориться с Демократической партией, которая выступает против выделения пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой. Именно из-за этих разногласий в США не был утвержден бюджет на следующий финансовый год, который начался еще 1 октября.

Старший советник в Белом доме Стивен Миллер заявил, что они планируют сделать все необходимое для того, чтобы строительство стены на границе состоялось.

Тем временем лидер демократов Чарльз Шуммер заявил, что Трамп "не получит стену в любой форме". Демократы предлагают для строительства стены заложить не более 1,3 млрд долларов.

Напомним, Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января 2018 года. При этом, он согласился отложить строительство стены на некоторое время. А в октябре текущего года строительство стены началось.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net