В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек

В сирийском городе Африн в воскресенье, 16 декабря, в результате взрыва автомобиля на продуктовом рынке погибло по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщило Associated Press в воскресенье, 16 декабря.
Отмечается, что Африн располагается недалеко от границы с Турцией, где турецкая армия должна начать военную операцию, целью которой является "разгром террористических формирований" Рабочей партии Курдистана на северо-западной территории Сирии, что и могло послужить причиной теракта.
Сотрудник местной службы безопасности Ахмед Курди рассказал, что в результате взрыва автомобиля также пострадали 24 человека. Все погибшие и раненые – гражданские лица. Также была обнаружена вторая бомба, но ее успели обезвредить.
#BREAKING— BasNews English (@EnglishBasNews) 16 декабря 2018 г.
Bomb blasts at a local market of Syrian Kurdish city of Afrin.
Casualties reports.
DETAILS TO FOLLOW… pic.twitter.com/hPg9UZTHU1
На прошлой неделе курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) взяли штурмом последний город – Хаджин, который контролировали боевики Исламского государства. При этом в окрестностях этого населенного пункта остается еще около пяти тысяч джихадистов.
В ноябре коалиция также наносила удар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось о 26 жертвах среди мирных жителей.
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Источник: korrespondent.net
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