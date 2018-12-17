В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек

В сирийском городе Африн в воскресенье, 16 декабря, в результате взрыва автомобиля на продуктовом рынке погибло по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщило Associated Press в воскресенье, 16 декабря.

Отмечается, что Африн располагается недалеко от границы с Турцией, где турецкая армия должна начать военную операцию, целью которой является "разгром террористических формирований" Рабочей партии Курдистана на северо-западной территории Сирии, что и могло послужить причиной теракта.

Сотрудник местной службы безопасности Ахмед Курди рассказал, что в результате взрыва автомобиля также пострадали 24 человека. Все погибшие и раненые – гражданские лица. Также была обнаружена вторая бомба, но ее успели обезвредить.

#BREAKING

Bomb blasts at a local market of Syrian Kurdish city of Afrin.

Casualties reports.

DETAILS TO FOLLOW… pic.twitter.com/hPg9UZTHU1 — BasNews English (@EnglishBasNews) 16 декабря 2018 г.

На прошлой неделе курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) взяли штурмом последний город – Хаджин, который контролировали боевики Исламского государства. При этом в окрестностях этого населенного пункта остается еще около пяти тысяч джихадистов.

В ноябре коалиция также наносила удар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось о 26 жертвах среди мирных жителей.

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Источник: korrespondent.net