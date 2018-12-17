Возле греческой телестудии взорвалась бомба

Возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин в понедельник, 17 декабря, взорвалась бомба, сообщает АР.
Однако, от взрыва никто не пострадал.
"Рано утром в понедельник возле здания частного греческого телеканала Skai произошел взрыв бомбы, причинивший большой ущерб, однако никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В результате взрыва в здании были разбиты окна и поврежден фасад. Близлежащие жилые дома и машины также были повреждены.
Отмечается, что пока никто не взял ответственность за взрыв. Издание отмечает, что ультралевые и анархистские организации и прежде нападали на средства массовой информации.
"Это был удар по демократии. К счастью, был нанесен только материальный ущерб - счастье, что никто не пострадал", - заявила министр общественного порядка Ольга Геровасили.
Напомним, в начале декабря, в центре Афин произошли столкновения после мирной акции, посвященной 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка.
А в конце ноября греческие журналисты проводили забастовку.
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Источник: korrespondent.net
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