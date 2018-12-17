Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2018, понедельник, 13:00
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
17. 12. 2018

Возле греческой телестудии взорвалась бомба

Возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин в понедельник, 17 декабря, взорвалась бомба, сообщает АР.

Однако, от взрыва никто не пострадал.

"Рано утром в понедельник возле здания частного греческого телеканала Skai произошел взрыв бомбы, причинивший большой ущерб, однако никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В результате взрыва в здании были разбиты окна и поврежден фасад. Близлежащие жилые дома и машины также были повреждены.

Отмечается, что пока никто не взял ответственность за взрыв. Издание отмечает, что ультралевые и анархистские организации и прежде нападали на средства массовой информации.

"Это был удар по демократии. К счастью, был нанесен только материальный ущерб - счастье, что никто не пострадал", - заявила министр общественного порядка Ольга Геровасили.

Напомним, в начале декабря, в центре Афин произошли столкновения после мирной акции, посвященной 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка.

А в конце ноября греческие журналисты проводили забастовку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Как трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.