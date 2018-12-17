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17. 12. 2018

Обрушение крыши завода попало на видео

В российском городе Дзержинск в Московской области произошел обвал бетонных перекрытий на заводе компании Техно групп. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 17 декабря.

"Извлечены трое погибших. Еще четверо с травмами госпитализированы", – рассказали в региональном управлениии МЧС РФ.

По предварительным данным, под завалами больше никого нет. Разбор рухнувших перекрытий продолжается.

Сам момент обрушения крыши в одноэтажном здании завода опубликован в сети. На видео видно, как перекрытия общей площадью 130 квадратных метров внезапно рушатся на рабочих.

Отмечается, что на заводе Техно групп осуществлялось производство теплообменных устройств и холодильного оборудования.

Напомним, 1 декабря в городе Вишневое Киевской области в ДЮСШ Favorite Fit произошел обвал потолка в момент, когда внутри школы находились 30 детей. Их успели эвакуировать из заведения, никто не пострадал.

Спасатели сутки ликвидировали последствия обвала потолка в школе.

На следующий день полиция задержала директора фирмы, которая выступила генподрядчиком, прораба и предпринимателя, осуществлявшего технический надзор при строительстве спортивной арены.

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Источник: korrespondent.net

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