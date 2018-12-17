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17. 12. 2018

За спиной у Мэй готовят новый референдум по Brexit - СМИ

В Великобритании союзники премьер-министра Терезы Мэй без ее ведома готовят новый референдум по Brexit. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 13 декабря высокопоставленный член Консервативной партии, министр кабинета Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами от Лейбористской партии, пытаясь прозондировать почву по поводу возможности нового референдума и его поддержки лейбористами.

По мнению консерваторов, последние действия Мэй в вопросе Brexit привели к "неделе британского унижения" на международной арене.

Кроме того, глава аппарата премьер-министра Гэвин Барвелл на прошлой неделе заявил, что проведение второго референдума было бы "единственным выходом" из сложившейся ситуации. По мнению чиновника, у Мэй мало шансов убедить парламентариев поддержать ее соглашение с Брюсселем.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.

Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 г.

В то же время сама Мэй заявила, что второй референдум поставит под вопрос в глазах избирателей способность правительства реализовывать демократию.

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Источник: korrespondent.net

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