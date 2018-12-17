Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2018, понедельник, 14:42
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
17. 12. 2018

ЕС продлит санкции против РФ - журналист

В понедельник, 17 декабря, послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РФ еще на полгода. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода", - сообщил журналист.

EU ambs have now given green light to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Should be official later this week. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 декабря 2018 г.

Он также добавил, что официально об этом решении будет объявлено позже на этой неделе.

О сохранении санкций против России в полном объеме на прошлой неделе на саммите в Брюсселе договорились лидеры государств-членов ЕС. Политическое решение принято, несмотря на намерение Италии заблокировать его.


Позже также Саммит ЕС принял решение по ситуации в Азовском море. В решении упоминается возможность введения новых механизмов воздействия на Россию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Как трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.