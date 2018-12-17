ЕС продлит санкции против РФ - журналист

В понедельник, 17 декабря, послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РФ еще на полгода. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода", - сообщил журналист.

EU ambs have now given green light to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Should be official later this week. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 декабря 2018 г.

Он также добавил, что официально об этом решении будет объявлено позже на этой неделе.

О сохранении санкций против России в полном объеме на прошлой неделе на саммите в Брюсселе договорились лидеры государств-членов ЕС. Политическое решение принято, несмотря на намерение Италии заблокировать его.

Позже также Саммит ЕС принял решение по ситуации в Азовском море. В решении упоминается возможность введения новых механизмов воздействия на Россию.

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Источник: korrespondent.net