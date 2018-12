ЕС продлит санкции против РФ - журналист

В понедельник, 17 декабря, послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РФ еще на полгода. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода", - сообщил журналист.

EU ambs have now given green light to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Should be official later this week. #Ukraine #Crimea