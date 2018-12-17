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17. 12. 2018

Самолет США провел разведку у Керченского пролива

Патрульный противолодочный самолет ВМС США в понедельник, 17 декабря, провел разведывательный полет к югу от Керченского пролива, выполняя его над международными водами Черного моря. Об этом следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.

В частности, по их сведениям, морской разведчик P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы ​​Сигонелла на итальянском острове Сицилия, сделал не менее четырех пролетов у морской границы России в районе входа в Керченский пролив на высоте около 8,6 тыс. метров.

Известно также, что он провел полет вблизи Севастополя, южного побережья аннексированного Крыма и района Новороссийска. Всего самолет пробыл вблизи российского побережья не менее трех часов.

Как сообщается, одновременно с ним вдоль побережья Кубани и Крыма курсировал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы ​​Суда-Бей на греческом острове Крит. Для увеличения продолжительности полета он был дозаправлен в воздухе над юго-востоком Черного моря американским самолетом-заправщиком KC-135R.

Отмечается, что в понедельник также был зафиксирован очередной многочасовой полет американского разведчика RC-135V вблизи границ Калининградской области. Самолет выполнял полет в воздушном пространстве над Польшей.

Как известно, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива американские разведывательные самолеты практически ежедневно совершают многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море.

Ранее разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США был замечен над Черным морем у южного побережья аннексированного Крыма.

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Источник: korrespondent.net

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