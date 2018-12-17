В США думают о санкциях из-за ситуации на Азове

В ближайшее время США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 17 декабря, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, сообщает РИА Новости.

"Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте в Украине", - сказал Волкер на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что хочет услышать мнение партнеров "уже сегодня".