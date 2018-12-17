Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии. Об этом он заявил выступая на митинге в Конье в понедельник, 17 декабря, сообщает телеканал NTV.
"ИГ в Сирии не осталось, ее используют как повод. Мы не позволим создать там террористический коридор. Три операции были нами проведены в Сирии, теперь настала очередь востока от Евфрата. ... Обращаюсь к тем, кто защищает террористов на востоке Евфрата: вы делаете ошибку, откажитесь от этого", - сказал Эрдоган.
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Источник: korrespondent.net
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