Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии. Об этом он заявил выступая на митинге в Конье в понедельник, 17 декабря, сообщает телеканал NTV.

"ИГ в Сирии не осталось, ее используют как повод. Мы не позволим создать там террористический коридор. Три операции были нами проведены в Сирии, теперь настала очередь востока от Евфрата. ... Обращаюсь к тем, кто защищает террористов на востоке Евфрата: вы делаете ошибку, откажитесь от этого", - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие военные будут "прочесывать территорию Сирии, пока последний террорист не будет нейтрализован" и пока в стране не пройдут "свободные выборы".

"Мы можем начать операции на сирийской территории вдоль нашей границы в 500 километров в любое время таким образом, чтобы не навредить военным США", - заключил Эрдоган.

Впервые о готовности начать новую операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) турецкий лидер сообщил 12 декабря. В Вашингтоне на его заявление отреагировали негативно. 14 декабря состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана, посвященный ситуации в Сирии.

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Источник: korrespondent.net