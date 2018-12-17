Мэй сообщила, когда будет голосование по соглашению о Brexit

Голосование по соглашению о выходе страны из Европейского Союза состоится в третью неделю января, то есть после 14 января 2019 года. Об этом в понедельник, 17 декабря, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Палате представителей парламента, сообщает The Guardian.
"Она (Мэй - ред.) сообщила, что дебаты по Brexit-соглашению начнутся в неделю, начиная с понедельника, 7 января, а голосование состоится на следующей неделе (после дебатов - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее представитель британского премьера Джеймс Слак сообщил, что голосование в Палате представителей по соглашению о выходе Великобритании из ЕС может состояться до 21 января 2019 года.
Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.
В то же время в Великобритании союзники премьер-министра Терезы Мэй без ее ведома готовят новый референдум по Brexit.
Напомним, официальной датой Brexit является 29 марта 2019 года.
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Источник: korrespondent.net
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