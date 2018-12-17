Евросуд требует от Польши приостановить действие реформы суда

Европейский суд в Люксембурге в понедельник, 17 декабря, издал очередное постановление, требующее от правительства Польши приостановить положение судебной реформы, снижающее пенсионный возраст судей Верховного суда. Тем самым Евросуд подтвердил свой вердикт, вынесенный в середине октября.

21 ноября правящая польская национал-консервативная партия Закон и справедливость (ЗиС) представила проект закона, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В соответствии с новым проектом пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет, должен быть упразднен.

Правительство Польши в соответствии с требованием Евросуда также отменило действие спорной статьи судебной реформы - все судьи Верховного суда, которых вынудили досрочно уйти на пенсию, смогли вернуться к исполнению своих обязанностей.

В решении от 17 декабря Евросуд пришел к выводу об обоснованности требований Еврокомиссии приостановить действие спорного пункта судебной реформы до того, как в нее будут внесены официальные изменения.

Ранее правящая партия Польши Право и справедливость решила отменить скандальную реформу Верховного суда.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net