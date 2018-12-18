Делегации США и Афганистана встретились в ОАЭ

В ОАЭ состоялись переговоры между делегациями Афганистана и Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил в Twitter афганский советник по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

"Благодарю ОАЭ за проведение четвертого раунда переговоров между Афганистаном, ОАЭ, Саудовской Аравией и США. Мы обсудили дорожную карту по вопросам мира, которую президент (Афганистана) Ашраф Гани представил в Женеве, а также прямое участие афганского правительства в переговорах с "Талибаном" в межафганском диалоге", − написал Мохиб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет "самые активные переговоры" по установлению мира в Афганистане, но он не знает, насколько успешными они будут. Напомним, в октябре, США провели переговоры с представителями Талибана, в ходе которых американская сторона пыталась подтолкнуть талибов к полноценным переговорам по мирному процессу в Афганистане.

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Источник: korrespondent.net