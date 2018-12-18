Мадуро предупредил США и Колумбию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил, что все, кто вторгнутся в его страну, живыми из нее не уйдут. Об этом он заявил во время выступления перед бойцами народного ополчения в понедельник, 17 декабря.

"Богота и Вашингтон должны взять себе на заметку. Может, какая-то сила интервентов куда-то и войдет на территорию родины, но живыми они не уйдут, потому что народ их будет искать, потому что народ будет жизнью своей защищать право на мир, независимость и суверенитет нашей Венесуэлы, любимой и священной", − подчеркнул Мадуро.

По его словам, народ будет защищать родину от империалистов, олигархов и предателей "откуда бы они ни были".

Глава государства призвал к интеграции ополчения в национальную систему вооружений и отметил, его члены должны иметь доступ ко всем видам вооружения для защиты страны, в том числе к ракетам и танкам. Общее число бойцов ополчения, по данным Мадуро, составляет 1,6 миллиона человек. Он вновь возложил на лидера Колумбии Ивана Дуке ответственность за подготовку планов против Венесуэлы.По мнению Мадуро, эти действия финансирует Белый дом через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. На прошлой неделе президент Венесуэлы отдал приказ вооруженным силам находиться в максимальной готовности, чтобы победить возможные "заговоры". Ранее Мадуро обвинил советника президента США в подготовке плана по его убийству.

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Источник: korrespondent.net