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18. 12. 2018

Протестующие в Венгрии осадили здание гостелекомпании

В столице Венгрии продолжаются протесты против нового трудового законодательства, допускающего резкое повышение сверхурочных часов работы, а также против политики правительства премьер-министра Виктора Орбана.

Вечером в понедельник, 17 декабря, около тысячи человек собрались перед зданием общественной медиакомпании MTVA, а несколько депутатов оппозиционных партий венгерского парламента ворвались в него, добиваясь того, чтобы были оглашены требования протестующих.

"Мы хотим говорить о свободе прессы и распространить требования тысяч демонстрантов против "закона о рабстве", − заявил председатель Венгерской социалистической партии Берталан Тот в ходе импровизированной пресс-конференции.

Оппозиционеры обвинили MTVA в ангажированности. По их словам, медиакомпания является "не частным телевидением" партии Орбана, а "телевидением венгерского народа, финансируемым из его налогов".

Сотрудники службы безопасности MTVA вытеснили двух оппозиционных депутатов из здания. Еще одному парламентарию потребовалась медицинская помощь.

Протесты вспыхнули в среду, 12 декабря, после принятия в Венгрии закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии, в том числе ограничительного закона о вузах, из-за которого из страны был вынужден уйти либеральный Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

В Университете Сороса заявили, что власти Венгрии выдавили их из страны

Накануне на улицы Будапешта вышли 15 тысяч протестующих. Демонстрации прошли и в ряде других венгерских городов. Всего за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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