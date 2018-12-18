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18. 12. 2018

США поздравили Епифания с избранием главой ПЦУ

США приветствуют создание Православной церкви Украины (ПЦУ) и поздравляют ее главу митрополита Епифания с избранием на пост. Об этом говорится в заявлении заместителя представителя Госдепартамента Роберта Палладино, опубликованном в понедельник, 17 декабря.

"Создание церкви было историческим событием для Украины. Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Украину и считают, что свободе вероисповедания не должны ставиться какие-либо препятствия извне. Свобода вероисповедания распространяется на всех украинцев, в том числе тех, кто принимает решение присоединиться или не присоединиться к новой православной церкви", − отметил Палладино.

Он указал, что Соединенные Штаты поздравляют митрополита Епифания с избранием на пост главы ПЦУ.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

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Источник: korrespondent.net

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