США поздравили Епифания с избранием главой ПЦУ

США приветствуют создание Православной церкви Украины (ПЦУ) и поздравляют ее главу митрополита Епифания с избранием на пост. Об этом говорится в заявлении заместителя представителя Госдепартамента Роберта Палладино, опубликованном в понедельник, 17 декабря.
Он указал, что Соединенные Штаты поздравляют митрополита Епифания с избранием на пост главы ПЦУ.
Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
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Источник: korrespondent.net
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