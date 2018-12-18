Экс-глава ФБР обвинил Трампа в распространении лжи

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трап наносит вред репутации американских спецслужб, распространяя ложную информацию. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

"Репутация ФБР сильно пострадала, потому что президент Соединенных Штатов со своими помощниками постоянно лгал, касаясь деятельности бюро", − отметил Коми.

По его словам, "люди, которые в курсе событий, включая республиканцев из состава его команды, должны набраться смелости, встать и сказать правду".

Отмечается, что таким образом Коми ответил на серию сообщений Трампа в Twitter с нападками на ФБР, которое, по мнению американского лидера, злоупотребило своими полномочиями, проводя расследование в отношении его бывшего личного адвоката Майкла Коэна и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Так, накануне Трамп написал, что признания Коэна не могли появиться на свет, если бы не превышение служебных полномочий со стороны ФБР.

Напомним, ранее федеральная прокуратура обвинила бывшего адвоката американского лидера в организации выплаты отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. В итоге Коэна приговорили к трем годам лишения свободы. Сам экс-адвокат впоследствии заявил, что Трамп знал о противозаконности выплат и не возражал против таких действий.

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Источник: korrespondent.net