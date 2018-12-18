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18. 12. 2018

Парламент Британии отказался обсуждать вопрос о недоверии Мэй - СМИ

Парламент Великобритании отказал лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину провести голосование по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.

"Мы не собираемся выделять время на спектакль", - заявили телеканалу в британском правительстве.

Корбин ранее представил в парламенте требование о необходимости провести голосование по вопросу вынесения вотума недоверия Мэй. Он назвал "неприемлемым" ее решение перенести на следующий год парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе.

Ранее Мэй не смогли отправить в отставку с поста главы Консервативной партии.

Напомним, 10 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям сделки с Брюсселем по Brexit, однако Мэй его отменила. Позже она заявила, что голосование состоится после 14 января 2019 года.

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Источник: korrespondent.net

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